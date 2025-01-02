لبنان يسعى لانتخاب رئيس بعد عامين من فراغ الحكم

بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي في لبنان، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة في التاسع من يناير 2025 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، جاء هذا القرار بعد 12 جلسة سابقة للبرلمان اللبناني لم تثمر عن انتخاب رئيس في ظل الانقسامات السياسية العميقة بين الأطراف المتنازعة.

وفي تقرير بعنوان “بعد عامين من الشغور الرئاسي.. لبنان يسعى لانتخاب رئيس للجمهورية”، عرض برنامج “ملف اليوم”، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، حالة الضبابية التي تسود المشهد السياسي اللبناني، ما زال الخلاف قائمًا حول المرشح التوافقي، مع استمرار الجدل بشأن ترشيح العماد جوزيف عون، خاصة في ما يتعلق بالمواد الدستورية المتعلقة بترشح موظف الفئة الأولى.

من جانب آخر، أعلن حزب الله دعمه لعملية انتخاب الرئيس عبر الدستور، إلا أن تأثير الحزب يتضاءل بفعل الضغوط الداخلي، والخارجية، خاصة بعد خسائره العسكرية الأخيرة، ومع استمرار التوترات السياسية في البلاد، يبقى التوافق الوطني شرطًا أساسيًا لانتخاب الرئيس، ما يجعل جلسة يناير نقطة تحول مهمة في توجيه دفة الجمود السياسي نحو الاستقرار المنشود في لبنان.