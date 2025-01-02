أخبار محافظة دمياط.. ختام مبادرة الـ 100 يوم..والاحتفال بـ متطوعى الهلال الأحمر المصرى..وضبط أغذيه فاسدة

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها.

محافظ دمياط يكرم الجهات المشاركة بفاعليات مبادرة الـ 100 يوم



ان الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،شهد مساء امس، بنادى نقابة المهندسين بمدينة دمياط، الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، والتى جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.

"تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطني".. ندوة بدمياط



كما شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، امس بمركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، في الندوة التى نظمها حزب مستقبل وطن، حول “ تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطنى ومحاربة الأفكار المغلوطة ”، وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وبإشراف المحاسب على كيوان أمين الحزب.

دمياط تحتفل باليوم العالمى لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى



كما شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، امس بمدينة دمياط الجديدة، الاحتفال باليوم العالمى للتطوع ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

ضبط 23 كجم بسطرمة وإعدام 38 كجم مواد غذائية بدمياط



كما أطلقت مديرية التموين بدمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة استهدفت المرور على المنشآت الغذائية بمدينة رأس البر، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.