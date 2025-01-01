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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

"تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطني".. ندوة بدمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي
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شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، في الندوة التى نظمها حزب مستقبل وطن، حول  “ تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطنى ومحاربة الأفكار المغلوطة ”، وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وبإشراف المحاسب على كيوان أمين عام الحزب وبحضور الهيئة البرلمانية للحزب النائب محمد الحصى والنائب محمد أبو حجازى والنائب وليد التمامى والنائب حسن عبد الوهاب والنائب أحمد البلشى، والدكتور محمد العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء ، ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والنقابات المهنية.

حاضر خلال الندوة  الدكتور طاهر نصر الخبير بهيئة المواد النووية والمحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية .

وأشاد " المحافظ " بمحاور الندوة ، والتى تساهم فى تسليط الضوء حول ملف تنمية الموارد البشرية، والذى يلقى اهتماما بالغا من القيادة السياسية،  لتعزيز محاور بناء الانسان وتنمية قدراته ومهاراته ، والتأكيد على دور الفرد الإيجابي داخل المجتمع حيث تؤثر هذه المحاور فى مدى قدرة الإنسان على التفكير السليم وتنمية الصفات الحميدة لديه ، الأمر الذى يساهم أيضًا فى تعزيز قيم الانتماء الوطنى والولاء والوحدة بين أطياف المجتمع والتسامح ومحاربة الشائعات والأفكار المغلوطة ، التى تمثل خطرا داهما على المجتمع وعملية التنمية .

وتوجه الدكتور أيمن الشهابى بالشكر إلى حزب مستقبل وطن على جهوده المبذولة بمختلف الملفات لخدمة المجتمع وتنميته ، ووجه الشكر أيضًا للدكتور طاهر نصر على هذه الندوة الثرية والتى تحمل عددا من الرسائل الهامة لتنمية الإنسان والتأكيد علي أهمية حب الوطن وتطوير الذات و الايمان والثقة بالنفس لمواجهة التحديات وصعوبات الحياة للوصول إلى الأهداف وتحقيق النجاح ، ودعا جميع الحضور إلى الاستماع والاستفادة من الندوة فى حياتهم العملية والشخصية.

وفى ختام الندوة ، تم إهداء درع حزب مستقبل وطن إلى محافظ دمياط والدكتور طاهر نصر.

دمياط محافظ دمياط ندوة

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