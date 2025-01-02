الحياد أفضل.. مصطفى الفقي: مصر تتبع أسلوب الحكمة في التعامل مع أحداث سوريا|فيديو

علّق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على تطورات الأحداث في المنطقة خاصة في سوريا وغزة ولبنان.



وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "هناك خصوصية تاريخية بين مصر وسوريا".

وتابع مصطفى الفقي: "مصر لم تأخذ موقفًا حادًا من دولة سوريا في وقت توجد نظام الأسد وكانت ترى أن الحياد أفضل".

وأكمل مصطفى الفقي: "مصر تتبع أسلوباً به الكثير من التريث والحكمة في التعامل مع تطورات الاحداث في سوريا“، مضيفا: ”مصر تنظر إلى ما يحدث في سوريا بكثير من الحذر".

وأضاف مصطفى الفقي: "ما حدث في سوريا الآن يؤكد أن الفصائل التي كانت متواجدة على الحدود مع تركيا هم من يعيدون ترتيب المنطقة بالسيطرة على كل شيء في سوريا ".