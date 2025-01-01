سوريا تدرس تمديد صلاحية جواز السفر وتخفيض الرسوم لمواطنيها بالخارج

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ان بلاده تدرس تمديد صلاحية جواز السفر وتخفيض الرسوم للسوريين بالخارج.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تلقي اتصالاً هاتفياً من نظيره العماني الوزير بدر البوسعيدي.

وبارك الوزير العماني للشعب السوري انتصاره، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سوريا لإعادة بنائها بعد سقوط نظام الاسد، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا بنسيجها المتعدد واستقرارها وأمنها والعمل على زيادة التعاون بين البلدين.

من جانبه، رحّب الوزير الشيباني بالاتصال، وأكد ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين، وزيادة التنسيق في إطار ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

