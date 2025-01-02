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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بتحب الكلب أكتر مني.. أبرز تصريحات داليا البحيري وزوجها

داليا البحيري وزوجها
داليا البحيري وزوجها
سعيد فراج
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حلت الفنانة داليا البحيري وزوجها، ضيفان على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة CBC الفضائية، أمس الأربعاء 1 يناير. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي أبرز تصريحات داليا البحيري وزوجها خلال الحلقة. 

بتحب الكلب أكتر مني

كشف حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري العديد من الأسرار الخاصة عن حياتهما وذلك في لقاء خاص له مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، في  حلقة أول أيام العام الجديد والتي قدمتها هبة الأباصيري.

وقال زوج داليا البحيري: "أكثر الأمور التي احبها في داليا إنها منظمة، والأمر الذي لا أحبه فيها إنها بتحب كوكو الكلب أكتر مني"، وعن الشيء الذي لايعرفه الجمهور عن زوجته، قال: "إنها بتحب تغنى أغاني المهرجانات، وإنها بتخاف جداً من الصراصير".

تابع  حديثه: "إن أكثر شيء رومانسي قدمته داليا له هو مفاجأة الاحتفال بعيد ميلاده في أول عام زواج لهما"، وكشف إن زوجته تستطيع تحضير كافة الأطعمة بمذاق مختلف.

من جانبها، كشفت داليا البحيري عن علاقة ابنتها بزوجها، قائلة: "حسيت إنه هيبقى أب كويس وقريب لبنتي أكتر مني"، وأكدت إنها كانت مبهرة بعلاقة زوجها بأبنائه ومدي ارتباطهم والتواصل الدائم، وشعرت أنه سيكون أبًا لابنتها الوحيدة قسمت، معلقة: "علاقتهم ببعض أحسن وأقوى من علاقتي بيها".  

داليا البحيري توجه رسالة للزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة داليا البحيري إنها استفادت من كل النجوم الذي تعاونت معهم في أعمالها الفنية المختلفة، وكل شخص كان له بصمة.
وقالت البحيري في حلقة أول أيام العام الجديد في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" مع هبة الأباصيري: "الأستاذ رأفت الميهي كان له بصمة كبيرة علمني الكثير مثل كيف أقف أما الكاميرا لأول مرة".
وتطرقت داليا البحيري لتعاونها مع الزعيم عادل إمام، وقالت: "أتعلمت الكثير من الزعيم وعايزة أقوله وحشتنا، وأن العمل معه يعلم الكل الانضباط ، فكل شخص في مكان التصوير يدرك جيداً ماذا سيفعل ومفيش وقت بيضيع أبداً"ـ وتحدثت عن تعلمها الكثير من النجوم صلاح السعدني ومديحة يسري . 

بدايتها الفنية 

وعن بداياتها، قالت داليا البحيري: "عملت في الإرشاد السياحي لوقت طويل، وفيما بعد شاركت في أغنية سمرة وعيون كحيلة مع الفنان على الحجار، كنت في الجامعة وكنت رايحة التصوير على إنه إعلان ولكن اكتشفت إنها أغنية مع على الحجار وأخذت أجر 200 جنيه، وخلال عودتي بعد انتهاء التصوير عملت حادثة وصرفت الفلوس كلها في تصليح العربية".
وخلال اللقاء كشفت داليا البحيري الكثير من الأسرار الفينة والشخصية عن حياتها، والتقطت كاميرا البرنامج مع زوجها في المنزل والذي تحدث عن زوجته بعيداً عن الأضواء. 

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