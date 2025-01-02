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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

في بيان رسمي.. بيراميدز يرحب بالترجي وجماهيره قبل مواجهة دوري الأبطال

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يمنى عبد الظاهر
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أكد المركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن النادي يؤكد على ترحيبه العميق ببعثة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره التي ستحضر مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرحب نادي بيراميدز بالأشقاء الضيوف في إطار من المعاملة بالمثل في العدد الممنوح للنادي في المواجهة الأولى باستاد رادس في تونس.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي بيراميدز على أن نادي الترجي وفر لبعثة بيراميدز ١٢٥ تذكرة، بجانب ٢٠ تذكرة "٢ لوج" جانبي خلف المرمى، باستاد رادس مع التأكيد على غلق المقصورة، وأن نادي بيراميدز قرر المعاملة بالمثل، وقرر منح الضيوف ١٢٥ تذكرة مجانية لجماهير النادي، مع توفير ٢ "لوج" سعة ٢٠ مشجعا، باستاد الدفاع الجوي، للسادة ممثلي الترجي، مع بيع باقي النسبة المحددة للتذاكر الخاصة بجماهير الترجي والتي يبلغ مجموعها ٣٥٥ تذكرة طبقا للسعة المحددة في اللقاء بعشرة آلاف متفرج للبيع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وكافة الجهات الأخرى بما تم الاتفاق عليه.

وتابع المركز الإعلامي أنه لا توجد مطلقا أي ضغينة أو مشكلة بين الجانبين، بل بالعكس نعتز بالعلاقة الطيبة مع نادي الترجي الشقيق وجماهيره وكافة الأخوة من تونس الشقيق، وسنقدم كل ما لدينا من أجل حسن الاستقبال والضيافة للأشقاء، وسيكون هناك استقبالا رسميا للبعثة التونسية في مطار القاهرة، تقديرا لروح الأخوة بين الناديين.

بيراميدز الترجي المركز الاعلامي جماهير النادي الاخوه من تونس

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