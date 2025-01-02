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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 47 طائرة مسيرة روسية خلال الساعات الماضية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أفاد الجيش الأوكراني بأن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت  من تدمير 47 طائرة مسيرة روسية خلال الساعات الماضية.

وكانت بلدة “لجوف” في منطقة كورسك الروسية الحدودية تعرضت لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقا لما أعلنته السلطات الروسية.

وأفادت مصادر عسكرية روسية، بأنه تم اعتراض أربعة من أصل خمسة صواريخ أُطلقت من قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارس".

كما نفت الإدارة الإقليمية وقوع أي أضرار. ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو من البلدة اندلاع حرائق، ما يشير إلى حدوث ضربات بالفعل.

وبحسب تقارير أوكرانية غير رسمية، تُستخدم بلدة لجوف كمركز تجمع للقوات الروسية.

وكانت البلدة قد استُهدفت بالفعل في 25 ديسمبر.

وتقع لجوف على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الجسر العسكري في منطقة كورسك الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية. 

وبالمثل، تعرضت بلدة ريلسك للقصف من قبل المدفعية الصاروخية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة بهدف إبطاء الهجوم المضاد الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تقاوم غزوا روسيا واسع النطاق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

روسيا أوكرانيا مسيرة روسية

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