بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس اليوم..وهذه عقوبة الغش

تنطلق اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 ، امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع حسب الجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية.

وفي هذا الإطار ، تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحانات نصف العام 2025 في المواد غير المضافة للمجموع، تمثلت فيما يلي :

يمنع منعاً باتاً دخول الهواتف المحمولة وخلافه من أجهزة الاتصال داخل المدرسة مثل ( أجهزة التابلت - الساعات ذكية - السماعات ) سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، وفي كل الأحوال تعامل معاملة أدوات الغش وسيتم مصادرتها على الفور، مع التطبيق الكامل للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات دون تردد، والجهل بها لا يعفي الطالب أو ولي أمره من المسئولية

على جميع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي والمظهر المنضبط المعتاد ويحظر ارتداء كل ما هو مخالف للزي المدرسي من سلاسل وأساور وخواتم وخلافه

يمنع منعاً باتاً تواجد السادة أولياء الأمور داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات

لابد من إلتزام الطالب بالهدوء داخل اللجنة وتجنب إثارة الشغب حتى لا يتم حرمان المشاغب من المادة

الالتزام بمواعيد الحضور و عدم التأخير حيث أنها مواد نجاح و رسوب ولا تضاف إلى المجموع

على كل طالب إحضار ادواته التى سيستعملها أثناء الامتحان معه

يحظر على الطالب اصطحاب اى كتب او ملخصات أو مذكرات تخص مادة الامتحان

على الطلاب الالتزام بعدم الخروج عن آداب اللياقة والسلوك المنضبط عند التحدث مع السادة الملاحظين أو مراقبى اللجنة

اتباع تعليمات الإدارة و المراقبين و الملاحظين بدون جدال

سيتم غلق باب المدرسة اثناء الامتحانات ولن يسمح بدخول اولياء الامور.

ومن جانبهم حرص مديري مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية ، على متابعة الاستعدادات النهائية لـ امتحانات نصف العام 2024 ، مع التشديد على اتباع كافة التعليمات والقرارات المنظمة للامتحانات ، كما تم التأكيد أيضا على الإلتزام بمبدأ الشفافية وتحري الدقة والاتقان في أعمال الإمتحانات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، تشدد على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.