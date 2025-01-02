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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

محمد صلاح ينفرد بالصدارة ..ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب
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يواصل النجم المصري محمد صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

يذكر أن ليفربول لديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

فيما يلي قائمة بأبرز هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 19:

  • محمد صلاح (ليفربول): 17 هدفًا
  • إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 14 هدفًا
  • أليكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد): 12 هدفًا
  • كول بالمر (تشيلسي): 12 هدفًا
  • كريس وود (نوتينغهام فورست): 11 هدفًا
  • بريان مبيومو (برينتفورد): 11 هدفًا
  • ماثيوس كونها (ولفرهامبتون): 10 أهداف
  • نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف
  • لويس دياز (ليفربول): 8 أهداف
  • يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف
  • أولي واتكينز (أستون فيلا): 8 أهداف
  • جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف

نتائج مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي:

شهدت الجولة 19 من الدوري الإنجليزي نتائج مهمة، أبرزها فوز ليفربول على وست هام بخماسية نظيفة، وفوز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. فيما يلي جميع النتائج:

  • ليستر سيتي 0-2 مانشستر سيتي
  • إيفرتون 0-2 نوتينغهام فورست
  • كريستال بالاس 2-1 ساوثهامبتون
  • توتنهام 2-2 وولفرهامبتون
  • فولهام 2-2 بورنموث
  • وست هام 0-5 ليفربول
  • إيبسويتش 2-0 تشيلسي
  • أستون فيلا 2-2 برايتون
  • مانشستر يونايتد 0-2 نيوكاسل يونايتد
  • برينتفورد 1-3 أرسنال

التشكيل المثالي لعام 2024 في الدوري الإنجليزي:

على الرغم من تصدره قائمة الهدافين، غاب محمد صلاح عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي لعام 2024، الذي أعلنته شبكة "هوسكورد" العالمية. كما شهد التشكيل غياب إيرلينج هالاند، هداف الموسم الماضي.

فيما يلي التشكيل المثالي لعام 2024:

  • حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد)
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جيمس تاركوفسكي (إيفرتون)، جابرييل (آرسنال)، جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)
  • خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، كول بالمر (تشيلسي)، إيبيريشي إيز (كريستال بالاس)
  • خط الهجوم: لويس دياز (ليفربول)، كاي هافيرتز (آرسنال)، بوكايو ساكا (آرسنال)
محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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