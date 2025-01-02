صدمته سيارة.. إصابة مواطن أثناء عبوره الطريق بالعمرانية

أصيب مواطن في حادث تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق فى منطقة العمرانية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

ورد بلاغ إلى مشرف النجدة من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة العمرانية، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

على جانب آخر، نشب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ورد بلاغ من الأهالي إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.