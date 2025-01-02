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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. هاتف جديد من ريدمي يغزو الأسواق

هاتف Redmi Turbo 4
هاتف Redmi Turbo 4
لمياء الياسين
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أعلنت شركة  Xiaomi،  عن هاتفها  Redmi Turbo 4 القادم، الذي من المقرر إطلاقه في الأسواق خلال العام الحالي بالعديد من المميزات الرائدة. 

يعد  هاتف Redmi Turbo 4  بداية قوية لعام 2025، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق مع بطارية ضخمة والعديد من المزايا المقاومة للماء. 

وبفضل مواصفاته الرائدة وسعره المتوقع أن يكون متوسطا، فهو سيُعد خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الرائدة ذات التكلفة الاقتصادية.

ووفقا لموقع gizmochina، سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 120Hz لتجربة عرض سلسة.

هاتف Redmi Turbo 4

من حيث المواصفات، أكدت العلامة التجارية أن هاتف Redmi Turbo 4 سيضم شريحة Dimensity 8400-Ultra، وبطارية ضخمة بسعة 6550 مللي أمبير.

وبحسب الشائعات، سيضم هاتف Redmi Turbo 4 شاشة مسطحة مقاس 6.67 بوصة توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز.ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 15  وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 4.0.

سيحتوي هاتف Turbo 4 على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل ونظام كاميرا مزدوجة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل سيأتي الجهاز مع ميزات أخرى، مثل الشحن السريع بقوة 90 وات، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوت مزدوجة، ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة. 

وسيتوفر باللون الأسود والأبيض والأزرق.

تصميم هاتف Turbo 4 

أما عن تصميم هاتف Turbo 4، فهو يأتي بتصميم أنيق مع غطاء خلفي زجاجي مطفي يتميز بخط أحمر مميز عبر منتصفه، ما يُضفي لمسة جمالية فريدة. 

ويحتوي الهاتف على نظام كاميرا مزدوجة مصفوفة رأسيًا، ما يعزز الطابع العصري للهاتف.

سيكون الهاتف متاحًا بثلاثة ألوان وما الأبيض السحابي والأسود والأزرق.

معدل تحديث ذاكرة وصول عشوائي شاشة مسطحة هاتف Redmi Turbo 4 هاتف Turbo 4

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