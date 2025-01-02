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خبير دولي: منفذ هجوم نيو أورليانز «ذئب منفرد» بتوجهات متطرفة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

خبير دولي: منفذ هجوم نيو أورليانز «ذئب منفرد» بتوجهات متطرفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تنفيذ هجوم نيو أورليانز من قبل منظمة تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية يبدو مستبعدًا، مرجحًا أن المنفذ هو "ذئب منفرد" يتبنى أفكارًا إرهابية متطرفة مستوحاة من تنظيم داعش.

وأوضح سنجر، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات الأمريكية تنتظر انتهاء التحقيقات للوصول إلى نتائج دقيقة.

وأضاف: "المنفذ مواطن أمريكي وليس مهاجرًا، ما يجعل الحادث يبدو كجزء من موجة العنف الداخلي التي شهدت البلاد حوادث مشابهة لها سابقًا".

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال في طور التحقيقات، لكن الواضح أن ما حدث يُعد عملاً إرهابيًا من الدرجة الأولى، بغض النظر عن التوجه الديني أو الفكري للمنفذ، مؤكدًا أن الهجوم استهدف مجموعة من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يحتفلون برأس السنة الميلادية في القسم الفرنسي، المعروف بمكانته السياحية والجمالية، ما يضيف إلى بشاعة الجريمة.

وذكر سنجر أن المنفذ لم يكتفِ بدهس الضحايا، بل استخدم بندقية لإطلاق النار على المزيد من الأبرياء، ما جعل الحادث أكثر فظاعة، لافتًا إلى أن المؤلم في الأمر أن المنفذ أمريكي الجنسية، ما يُبرز خطر التطرف الفكري الذي يدفع ثمنه الأبرياء.

أمريكا الولايات المتحدة المدنيين خبير السلطة الأمريكية

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