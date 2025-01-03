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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بدون أدوية.. أطعمة لعلاج الأنيميا نهائيا

الانيميا
الانيميا
ريهام قدري
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علاج الأنيميا (فقر الدم) نهائيًا يعتمد على السبب الرئيسي، وأشهر أسبابها هو نقص الحديد أو الفيتامينات (مثل فيتامين ب12 أو حمض الفوليك). 

يمكن تحسين مستويات الدم وتعزيز العلاج من خلال تناول الأطعمة المناسبة بانتظام.

أطعمة غنية بالحديد لعلاج الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد

1. اللحوم والدواجن:

اللحم الأحمر (البقري).

الكبدة (الكبد البقري أو كبد الدجاج).

لحم الدجاج والديك الرومي.

2. المأكولات البحرية:

السردين.

التونة.

المحار وبلح البحر.

3. الخضروات الورقية:

السبانخ.

الكرنب.

السلق.

4. البقوليات:

العدس.

الفول.

الحمص.

الفاصوليا الحمراء.

5. الحبوب والمكسرات:

الكينوا.

الشوفان.

بذور السمسم واليقطين.

اللوز والكاجو.

6. الفواكه المجففة:

الزبيب.

التين المجفف.

المشمش المجفف.

أطعمة غنية بفيتامين ب12 لعلاج الأنيميا الناتجة عن نقص ب12

البيض.

منتجات الألبان (الحليب، الجبن، الزبادي).

الأسماك (مثل السلمون والماكريل).

اللحوم (خاصة الكبد).

الأطعمة المدعمة بفيتامين ب12 (مثل الحبوب المدعمة).

أطعمة غنية بحمض الفوليك لعلاج الأنيميا الناتجة عن نقص حمض الفوليك

الخضروات الورقية (السبانخ، البروكلي).

الأفوكادو.

البرتقال وعصير البرتقال.

الفاصوليا والبازلاء.

المكسرات والبذور.

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تعزيز الامتصاص

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل:

البرتقال، الليمون، الكيوي.

الطماطم والفلفل الأحمر.

نصائح إضافية

1. تجنب الشاي والقهوة أثناء تناول الوجبات.


2. قسم الوجبات لتشمل مصادر متنوعة للحديد وباقي الفيتامينات.


3. استشر الطبيب إذا استمرت الأعراض لتقييم الحاجة إلى مكملات غذائية.

باتباع هذه النصائح الغذائية وتحسين النمط الغذائي، يمكنك معالجة الأنيميا بشكل كبير.

فقر الدم أطعمة علاج الأنيميا الأنيميا معالجة الأنيميا

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