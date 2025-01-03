رقم 7 أغربها.. أسباب برودة أطراف اليد والقدم

يعاني العديد من الأشخاص بسبب برودة الأطراف سواء في اليد أو القدم، ويمكن أن تحدث برودة أطراف اليد نتيجة لعدة أسباب، منها:

1. ضعف الدورة الدموية

إذا كانت الدورة الدموية ضعيفة في الأطراف، قد يحدث انخفاض في تدفق الدم، مما يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين.

2. التعرض للبرد

من الواضح أن التعرض للبرد لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى شعور بالبرودة في الأطراف، حيث يقوم الجسم بتركيز الدم في الأعضاء الحيوية.

3. التوتر والقلق

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تقلص الأوعية الدموية في الأطراف، مما يقلل تدفق الدم إلى اليدين والقدمين.

4. مرض رينود

هو حالة طبية تؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في الأطراف، مما يسبب انقباضها، وبالتالي تقليل تدفق الدم، ويؤدي إلى الشعور بالبرودة.

5. مرض السكري

يؤثر السكري على الأعصاب والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ضعف في الدورة الدموية في الأطراف، مما يسبب شعوراً بالبرودة.

6. نقص الحديد أو الأنيميا

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى قلة مستوى الأوكسجين في الدم، مما يسبب شعوراً بالبرودة في الأطراف.

7. مشاكل الغدة الدرقية

الغدة الدرقية تتحكم في درجة حرارة الجسم، أي خلل في عملها (مثل قصور الغدة الدرقية) يمكن أن يسبب برودة في الأطراف.