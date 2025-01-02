سد المنطرة .. تحرك إسرائيلي خطير في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية يوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على سد المنطرة المائي بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في عملية توغّل جديدة داخل الأراضي السورية.

وذكر الموقع الإلكتروني لـ"تلفزيون سوريا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استولى على سد المنطرة الذي يعد أكبر السدود المائية في الجنوب السوري.

إسرائيل تستولي على سد المنطرة السوري

وأشار تلفزيون سوريا إلى أن عملية الاستيلاء الإسرائيلية على السد، تزامنت مع سماع دوي انفجارات قوية هزّت ريف دمشق الغربي، وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف تل الشحم العسكري.

وفي وقت سابق، يوم الخميس أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن محافظة ريف دمشق شهدت انفجارات عنيفة في منطقة تل الشحم العسكرية جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، تزامناً مع تصاعد الدخان.

وأفاد المرصد السوري أنه لم يعلم حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تفجير أرضي أو غارات جوية إسرائيلية جديدة على الأراضي السورية.

يذكر أنه في وفي 29 ديسمبر الماضي، قتل 11 شخصًاً غالبيتهم من المدنيين نتيجة الانفجار العنيف الذي استهدف مستودعاً للأسلحة، كان تابعاً للجيش السوري، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، ويرجح بأن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية في إطار سعي إسرائيل لتدمير كامل مخزون سلاح الجيش السوري.