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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

تفاصيل اعتذار هاني سرحان عن استئناف كتابة حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

هاني سرحان
هاني سرحان
محمد نحلة
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اعتذر المؤلف هاني سرحان عن استئناف كتابة باقي حلقات مسلسل الغاوي بطولة الفنان أحمد مكي، والذى يخوض به موسم مسلسلات رمضان 2025، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي.

وأكد مصدر مقرب من هاني لـ صدى البلد ان الاعتذار تم منذ أكثر من شهر، وحاليا يعمل هاني على عدد من الأعمال الجديدة.

واستقر صناع عمل  الغاوي  على المؤلفين طارق كاشف ومحمود رضوان لكتابة حلقات المسلسل.


ويجسد الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل «الغاوي» شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس» ويتعرض لظلم شديد ويتحول إلى بطل شعبي، ومع مرور الوقت يصبح قدوة، وذلك في إطار اجتماعي شعبي، وتجمعه الأحداث مع الفنانة عائشة بن أحمد وتجمعهما قصة حب، ومسلسل الغاوي يبتعد به أحمد مكي عن الكوميديا التي يقدمها منذ عدة سنوات من خلال مسلسل الكبير أوي.

هاني سرحان مسلسل الغاوي الغاوي

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