وزير الرياضة ينعى المدير الفني لنادي العمال بدوري الدرجة الرابعة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التقدم بخالص التعازي لأسرة الرياضة المصري، في وفاة متولي حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عمال المنصورة، بعد أن وفاته المنية اليوم الخميس.



ونشر وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي لأسرة الرياضة المصرية في وفاة متولي حسين المدير الفني لفريق نادي العمال بدوري قسم الدرجة الرابعة، وذلك أثناء مباراة طلخا ونادي العمال وافته المنية اليوم.

وتابع: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.