ملعب 5 جويلية يتزين قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري غدًا

تزين ملعب 5 جويلية لاستضافة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، غدا الجمعة.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك صوراً من ملعب 5 جويليه بالجزائر الذى سيستضيف مباراة الفريق غداً أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ملعب المباراة

تقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب المجموعة

يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بايريتس بـ 5 نقاط، ثم شباب بلوزداد بـ 3 نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان الإيفواري بنقطة واحدة.