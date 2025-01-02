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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

انتشار البطاطس الأرجوانية البنفسجي.. مسئول حكومي يكشف الحقيقة

البطاطس الأرجوانية البنفسجى
البطاطس الأرجوانية البنفسجى
شيماء مجدي
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كشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  حقيقة نجاح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجى ، حيث قال إنه بخصوص الخبر المنتشر على الموقع الإلكتروني والتواصل الاجتماعى والذى يدعى أنه لاول مره فى تاريخ مصر نجاح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي غير صحيح وإنما هى شائعات .


وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات له،  أنه من المعروف ان صبغة الانثوسيانين توجد فى بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية ولكن تزيد فى بعض الأصناف غير التجارية والتصديرية وغير المنتشرة ولكن فى بعض الدول حديثا يوجد اتجاه لنشرها للاستفادة بالفوائد الغذائية لصبغة الانثوسيانين.

وأوضح "مستشار وزير الزراعة " أنه لا توجد أصناف بطاطس ارجوانية مسجلة ومتداوله بصورة اقتصادية وتجارية فى مصر، حيث أنه يلزم لزراعة اصناف البطاطس وتداولها فى السوق المصرى ان تكون مسجلة فى قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويا.

وتابع قائلا :" فى مايخص انها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس فى العالم هو كلام عارى من الصحة تماما. حيث أنه على النطاق المحلى والعالمى لاتوجد اصناف بطاطس مبالغ فى اسعارها عن الاصناف الاخرى التجارية.  ولا توجد مشاكل من اكثار اصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لانتاج مواصفة خاصة فى الدرنة".


وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة 
كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة

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