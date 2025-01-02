انتبه .. الروشتة الكاملة لعلاج السعال المزمن

يعاني عدد كبير من الأشخاص السعال أو “ الكحة ” فى فصل الشتاء ولكن هل تعلم أنها إذا استمرت لفترة طويلة فإنها تتطلب زيارة الطبيب فورا.

ويجب فى البداية تحديد سبب السعال المزمن لأنه يعد أمرًا حاسمًا للعلاج الفعال و في الكثير من الحالات، قد تسبب أكثر من حالة مرضية كامنة السعال المزمن فعلى سبيل المثال إذا كنت تدخن حاليًّا، فسوف يناقش الطبيب معك استعدادك للإقلاع عن التدخين ويساعدك في تحقيق هذا الهدف.

إذا كنت تتناول أدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، فقد يصف لك الطبيب دواء آخر لا يسبب السعال كأثر جانبي.

علاج السعال المزمن

نعرض لكم الأدوية المستخدمة في علاج السعال المزمن وفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك” ما يلي:

مضادات الهيستامين، والكورتيكوستيرويدات، وعقاقير إزالة الاحتقان. تمثل هذه الأدوية العلاج القياسي لأنواع الحساسية والتستيل الأنفي الخلفي.

أدوية الربو التي تؤخذ عن طريق الاستنشاق. تمثل الكورتيكوستيرويدات وموسعات الشعب الهوائية طرق العلاج الأكثر فعالية للسعال المرتبط بالربو، حيث تقلل الالتهاب وتفتح المسالك الهوائية.



المضادَّات الحيوية. إذا كان سبب السعال المزمن لديك عدوى بكتيرية، أو فطرية، أو متفطرات، فقد يصف لك الطبيب أدوية لعلاج العدوى.



حاصرات حمضية. عندما لا يجدي تغيير نمط الحياة في علاج الارتجاع الحمضي، قد تخضع للعلاج بالأدوية التي تمنع إنتاج الحمض. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى الخضوع لجراحة لحل هذه المشكلة.



مُثبِّطات السعال

أثناء الوقت الذي يُحدِّد فيه الطبيب سبب سُعالكَ والبَدْء في العلاج، من المحتمَل أن يصف لكَ أيضًا مثبِّطًا للسعال في محاولة لتسريع تخفيف أعراضك.

أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية تهدف إلى علاج أعراض السعال والبرد، وليس علاج المرض الكامن المتسبِّب في هذه الأعراض كما أن الجرعات المفرطة ممنها للأطفال الرضع يمكن أن تسبب الوفاة.

لا تُستخدم الأدوية المتاحة دون استشارة طبية، باستثناء مخفضات الحمى ومسكنات الألم، لعلاج السعال ونزلات البرد التي تُصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات كما يجب الامتناع عن استخدام هذه الأدوية للأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 12 عامًا.

