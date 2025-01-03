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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

توك شو.. مصطفى بكري يكشف عن مفاجآت سارة للمصريين بشأن المرتبات والمنظومة الطبية في غزة تنهار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


المرتبات هتزيد.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت سارة للمصريين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “خونة الوطن بيراهنوا على الأزمة الاقتصادية هو مين معندهوش أزمة، بلدنا دفعت السنة دي 39 مليار دولار فوائد ديون، هنعدي والله هنعدي، وإن شاء الله المقبل أفضل والرواتب ستزيد”.

السجيني: الحيز العمراني من أهم التحديات أمام الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضا، معلقا: الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته.

الدفاع المدني بغزة: 85% من مقدراتنا بالقطاع دمرت
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن 85% من مقدرات الدفاع المدني بالقطاع دمرت، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


مستشفى شهداء الأقصى: المنظومة الطبية في غزة انهارت جراء العدوان الإسرائيلي
أكد الدكتور إياد الجبري المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن المنظومة الطبية في قطاع غزة انهارت جراء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل . 

وزير البترول الأسبق يكشف موعد استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر
قال المهندس أسامه كمال، وزير البترول الأسبق، إنه كان من المقرر أن تستأنف شركة إيني الإيطالية عمليات الحفر في حقل ظهر للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط 

"ماعنديش خطوط حمراء".. صلاح دياب يوضح سبب عدم نشر مذكراته رغم كتابته لها
أكد المهندس صلاح دياب رجل الأعمال، كتابته لمذكراته وسبب عدم نشرها هو مراجعته لها مرارا قبل النشر لعدم رضاه عن بعض الصياغات، معلنا عن موعد اصدار المذكرات قائلا: "صدور مذكراتي ممكن في خلال شهر".
 

إسلام كابونجا لياسمين عز: مراتى بتتزاول من فيديوهاتك
قال مطرب المهرجانات إسلام كابونجا أنه يتفق مع كل تصريحات ياسمين عز بشأن الرجال والحياة الزوجية.

نتنياهو يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء الإسرائيلي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: هجوم نيو أورليانز كان عملا إرهابيا متعمدا
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ان هجوم نيو أورليانز كان عملا إرهابيا متعمدا، ولا نعتقد أن شخصا آخر كان متورطا في الحادث، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


محققون يواصلون البحث في ركام طائرة "جيجو إير" بعد تحطمها بكوريا الجنوبية.. فيديو
عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد محققون يواصلون البحث في حطام طائرة "جيجو إير" بعد تحطمها في كوريا الجنوبية.

مصطفى بكري الدفاع المدني النائب أحمد السجيني خونة الوطن الدكتور إياد الجبري

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