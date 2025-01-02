مستشفى شهداء الأقصى: المنظومة الطبية في غزة انهارت جراء العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور إياد الجبري المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن المنظومة الطبية في قطاع غزة انهارت جراء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، إن معظم مستشفيات شمالي قطاع غزة خرجت عن الخدمة، ونسعى لتقديم الخدمة الطبية للنازحين في شمال القطاع رغم نقص المستلزمات الصحية.

وتابع المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى:"الكادر الطبي في قطاع غزة يواجه وضعا صعبا، ونواصل العمل بالمستشفى على مدار نحو 15 شهرا دون توقف".

وأكمل: لا مناطق آمنة في غزة.. وجميع مناطق القطاع معرضة للقصف".