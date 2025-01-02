مشيرة خطاب: مصر ساهمت في صياغة المنظومة العالمية لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ساهمت في صياغة المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير تحتاج معلومات ومحتوى جيد يصل بسهولة للمواطن.

وقالت مشيرة خطاب، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الصحافة هي قوة مصر الناعمة، والتضييق على عقول الصحفيين أمر غير مطلوب.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تليفوني لم يغلَق في وجه أي مواطن على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن المجلس يتواصل باستمرار مع كل طبقات المجتمع بما فيها العمال والفلاحين.