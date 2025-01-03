مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على حضور حفل زفاف المطربة مي فاروق والممثل محمد العمروسي الذي أقيم أمس الخميس.

وتواجد في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، كل من مصطفى قمر وإيهاب توفيق وأشرف زكي والدكتورة إيناس عبد الدايم وأنوشكا ومنال سلامة وغيرهم.

كما حضر الحفل كل من المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، ومصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي.

كشفت مي فاروق عن قصة تعارفها علي محمد العمروسي، قائلة إنها التقت به فى أحد الأفراح، وحينها تبادلا السلام، على الرغم من عدم معرفتهما ببعضها بشكل شخصي.

وكانت أحدث أعمال محمد العمروسي مسلسل “وتر حساس”، الذي عرض خلال الأسابيع الماضية.

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

وفي سياق آخر، أحيت مي فاروق حفلاً غنائيًا يوم 5 ديسمبر الماضى 2024 بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصري؛ حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر.