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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

فيولا ديفيس ودواين جونسون من بين مقدمي جوائز حفل جولدن جلوب

مقدمي حفل جولدن جلوب
مقدمي حفل جولدن جلوب
نجلاء سليمان
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يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 82 صباح الاثنين المقبل، وتستضيفه الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة. 

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب المقبل، سيذاع على الهواء مباشرة عبر شاشة cbs، ويحضره عدد كبير من نجوم هوليوود. 

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن قائمة النجوم والمشاهير الذين سيصعدون على المسرح لتقديم فقرات وجوائز جولدن جلوب هذا العام. 

تشمل قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام، كل من  أندرو جارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون.

كما تضم أيضا كل من:  جال جادوت، جلين جلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارجريت كوالي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيج، رايتشيل بروسناهان، روب ماكيليني، سلمى حايك، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس وزوي كرافيتز.

وترشح الممثل الكوميدي الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، لجوائز جولدن جلوب عن جائزة أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية عن عرضه الخاص لسنة 2024 "HBO special Ramy Youssef: More Feelings".

 رامي يوسف سبق أن فاز بجائزة جولدن جلوب لأفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي عن مسلسله "رامي" سنة 2020، وتم ترشيحه مرة تانية في نفس الفئة في 2021.

حفل جولدن جلوب رامي يوسف جولدن جلوب

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