بايدن: نحقق بشأن أي ارتباطات داخلية أو خارجية بهجوم نيو أورلينز

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أجهزة الاستخبارات في بلاده تحقق بشأن أي ارتباطات داخلية أو خارجية بهجوم نيو أورليانز.

وقال بايدن: سنواصل ملاحقة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية أينما كانت، وأكد أنه لن يكون للتنظيم ملاذ آمن في الولايات المتحدة.

وكان منفذ هجوم نيو أورليانز الذي قال مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) إنه مواطن أمريكي من تكساس، يبلغ 42 عاما، واسمه شمس الدين جبار، يعمل وكيل عقارات وخدم لسنوات في الجيش، لكنه واجه صعوبات مالية وشخصية.

ونشر شمس الدين جبار سلسلة مقاطع فيديو على الإنترنت قبل أن يدهس مجموعة من المحتفلين برأس السنة بشاحنة مستأجرة في مدينة نيو أورليانز، ليل الأربعاء.

وأسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة حوالى 30 آخرين.

وقالت السلطات إن جبار قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن الحصيلة المعلنة تشمل المشتبه به.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن جبار مُنح ميدالية "الحرب العالمية على الإرهاب" لخدمته في أفغانستان.

بعد نهاية خدمته العسكرية، عمل جبار في مجال العقارات في هيوستن، ومؤخرا كـ"متخصّص كبير في الحلول" مع شركة الاستشارات ديلويت، حيث أشارت الصحيفة إلى أنّه كان يكسب حوالى 125 ألف دولار سنويا.

في مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب" قبل 4 سنوات، تفاخر جبار متحدّثا بلكنة سكان جنوب الولايات المتحدة، بمهاراته في مجال إدارة العقارات معتبرا نفسه "مفاوضا شرسا".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تزوج جبار مرتين، ولديه 3 أولاد.

وبعدما انتهى زواجه الثاني بالطلاق في العام 2022، تحدث بالتفصيل عن مواجهته مشكلات مالية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محامي زوجته.

وأضافت الصحيفة أنّه كتب في الرسالة "لا أستطيع تحمل تكاليف المنزل"، موضحا أن شركته العقارية خسرت أكثر من 28 ألف دولار في العام السابق، وأنه استدان آلاف الدولارات لدفع أتعاب المحامين.

وقالت شبكة "سي ان ان" إنّ جبار أشار في مقاطع الفيديو التي نشرها قبل الهجوم إلى خطة لقتل عائلته.