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وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب الشعب السوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

وزير خارجية فرنسا يلتقي قادة الكنائس المسيحية السورية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو التقي قادة الكنائس المسيحية السورية خلال زيارته إلى دمشق.

وفي وقت لاحق؛ أكد وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو ان باريس تريدز تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم سوريا والاستقرار الإقليمي

جاء ذلك عقب وصول كلا من وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك: زيارتي لدمشق إشارة إلى بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا.

وأضافت  وزيرة خارجية ألمانيا: يجب أن تحصل جميع الأطراف السورية على فرصتها في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة

وسابقا؛ ابدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رغبة بلادها في مساعدة  سوريا على أن تكون دولة قادرة على القيام بوظائفها.

وأشارت  وزيرة الخارجية الألمانية الجمعة، بأنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح "دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها".

ونوهت في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق قائلة : "علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم".


ويذكر أن وزير الخارجية الفرنسي وصل صباح الجمعة إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، وفقا لوكالة الانباء الفرنسية.

ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معا قائد الإدارة السورية أحمد الشرع. 
 

فرنسا سوريا وزيرة خارجية فرنسا

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