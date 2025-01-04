كاجوال لافت.. أيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بظهور جديد

نشرت الفنانة أيتن عامر صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافته ومميزة.

وظهرت أيتن عامر ، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوفر بسيط وناعم باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أيتن عامر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

وإليكم صور أيتن عامر