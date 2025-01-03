تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية الليلة أمام شباب بلوزداد الجزائري على استاد 5 جويليه بالعاصمة الجزائري ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصري السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط : مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو .

خط الهجوم : وسام أبوعلي.

الاهلي وشباب بلوزداد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ملعب المباراة

تقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب المجموعة

يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بايريتس بـ 5 نقاط، ثم شباب بلوزداد بـ 3 نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان الإيفواري بنقطة واحدة.