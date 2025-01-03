محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في العالم ورونالدو مثلي الأعلى

أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في تصريحات جديدة له، ثقته الكبيرة في كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وفي قدرة فريقه على تحقيق البطولات هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع شبكة TNT الانجليزية، حيث تحدث صلاح عن جوانب عدة من مسيرته وتطلعاته المستقبلية.

وأعرب صلاح عن شعوره العميق بالثقة في نفسه، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه الأفضل على مستوى العالم، رغم التفضيلات المختلفة بين الجماهير.

قدوة محمد صلاح

وفيما يتعلق باللاعبين الذين يعتبرهم قدوة له، ذكر صلاح أنه يعتبر رونالدو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، هو قدوته الأولى.

وأضاف: "قدوتي هو رونالدو نازاريو، أقول زيدان وتوتي أيضًا، ولكن رونالدو يأتي الأول دائمًا لأنه لاعب استثنائي".