حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن لإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و حرم الطرق والشوارع الرئيسية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالإشراف على قيام مسؤلى قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق بتظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأسفرت الحملة عن ( 75 حالة رفع إشغال – 15 حالة ضبط إشغال – 10 محاضر إشغال) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة المركز بإزالة 3 حالات مخالفة بالوحدة المحلية بالسماعنة عبارة عن سور من الطوب الأبيض البلوك بمساحة 250 م باسم المخالف ( ا م ا ) ، وسور من الطوب الابيض البلوك بداخله غرف بمساحة 300 م باسم المخالف ( هـ ف ع ) ، و سور من الطوب الابيض البلوك بمساحة 175 م باسم المخالف ( ح ع ح ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما قام محمد أبو هاشم رئيس حى ثان الزقازيق بشن حملة لإزالة العديد من الإشغالات بنطاق شوارع الحي وتم إيداع المخالفات بالمخازن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحابها بمعرفة نواب رئيس الحي، ورئيس قسم الإشغالات والقوة المرافقة.