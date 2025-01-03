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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الأهلي يفاضل بين عرضين قطري وإيراني لـ بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو
حمزة شعيب
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يشهد ملف انتقال اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو تطورات جديدة، حيث يناقش النادي الأهلي عرضين لضم اللاعب من نادي قطر القطري ونادي استقلال طهران، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويفاضل الأهلي بين عرضين قطر القطري واستقلال ايران ومن المنتظر أن يحسم ملف رحيل اللاعب بعد العودة من الجزائر.

تفاصيل العرض القطري

جاء العرض القطري في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لحل أزمة بقاء بيرسي تاو، حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق. 

ويهدف العرض القطري إلى ضم اللاعب ليكون زميلاً لأحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق الذي انتقل إلى نادي قطر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مفاوضات الأهلي مع بيرسي تاو

تجري إدارة الأهلي مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله لإنهاء ملف رحيله. وتتضمن الخيارات المطروحة للتفاوض:

  • التنازل عن المستحقات: يمكن لـ بيرسي تاو التنازل عن مستحقاته المتبقية في النصف الثاني من الموسم الحالي مقابل السماح له بالرحيل مجانًا.
  • التنازل عن جزء من الراتب: قد يقبل اللاعب بالتنازل عن جزء من راتبه مقابل حصوله على شهادة إطلاق سراح.
  • الحصول على قيمة العرض القطري أو الإيراني: يمكن للأهلي الحصول على قيمة العرض المقدم من نادي قطر أو نادي استقلال طهران مقابل تنازل اللاعب عن مستحقاته.

خيارات بيرسي تاو

يواجه بيرسي تاو حاليًا خيارين، الأول هو الانتقال إلى نادي قطر القطري، والثاني هو الانتقال إلى نادي استقلال طهران الإيراني الذي تقدم بعرض للتعاقد معه.

موقف الأهلي

يسعى الأهلي إلى حسم ملف رحيل بيرسي تاو في أقرب وقت ممكن، وذلك لتمكين الفريق من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح.

ويرغب الأهلي في الحصول على أفضل عائد مادي من انتقال اللاعب.

بيرسي تاو قطر القطري استقلال طهران الأهلي

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