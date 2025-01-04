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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة البحر الأحمر: جهود تنموية واستثمارات جديدة لدفع عجلة التطوير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
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تشهد محافظة البحر الأحمر تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، مع تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تعكس حرص القيادة المحلية على تعزيز جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات تعليمية رائدة

في إطار تطوير البنية التعليمية، تم افتتاح عدد من المدارس التي تجمع بين التصميم الحديث وتقنيات الاستدامة، منها مدرسة رأس غارب التجريبية، أول مدرسة خضراء في الجمهورية تعمل بالطاقة الشمسية، ومجهزة بمحطة لمعالجة مياه الصرف، مما يوفر بيئة تعليمية متطورة للطلاب. كما شهدت مدارس أخرى في المحافظة عمليات تطوير شاملة لضمان حصول الطلاب على تجربة تعليمية متميزة.

تطوير البنية التحتية والخدمات

ركزت المحافظة على تحسين البنية التحتية عبر مشاريع توسعة ورصف الطرق في عدد من المناطق، بما في ذلك مدينة رأس غارب ومنطقة خورحمي. وفي خطوة لتقليل التكدس المروري، تم إنشاء مواقف انتظار للسيارات في الشوارع الرئيسية.

وفي الجانب الصحي، شملت جهود التطوير تحديث الوحدات الصحية في عدد من المناطق، مثل وحدة منطقة الميناء، لتقديم خدمات طبية بجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

استثمارات إسكانية وتنموية

تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء عمارات استثمارية بمنطقة خورحمي، والذي تضمن بناء 28 عمارة سكنية مع التخطيط للانتهاء من 17 عمارة أخرى قريبًا. ويهدف المشروع إلى توفير حلول سكنية حديثة تستوعب الأعداد المتزايدة من السكان وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

رؤية مستقبلية لمشروعات سياحية وترفيهية

ناقشت القيادة المحلية مجموعة من المشروعات المستقبلية لتحسين الوجه السياحي للمدن التابعة، بما في ذلك إنشاء شاطئ عام وممشى سياحي بمنطقة الميناء، إضافة إلى مقترحات لاستغلال المناطق الساحلية عبر مشاريع سياحية وترفيهية تُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية.

التزام بالاستدامة وحماية البيئة

تتجلى الجهود البيئية للمحافظة في استخدام الطاقة الشمسية في عدد من المشروعات الحيوية، بالإضافة إلى تطوير مناطق عشوائية لتحسين مستوى المعيشة لسكانها، بما في ذلك تعويضهم بمنازل جديدة ومجهزة بمرافق حديثة.

محافظة البحر الأحمر على طريق التنمية الشاملة

تسير محافظة البحر الأحمر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة ترتكز على تحسين مستوى الخدمات، تطوير البنية التحتية، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي وسياحي واعد.

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