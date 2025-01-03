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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

زلزال
زلزال
ناصر السيد
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب إثيوبيا، يوم الجمعة.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام إثيوبية، في وقت سابق يوم الجمعة أن منطقة عفار شهدت ثوران بركان بعد أشهر من النشاط الزلزالي المتزايد.

بركان في إثيوبيا

وقالت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية، إن بركان في إثيوبيا، ثار في منطقة دوليتشا في منطقة عفار بعد أشهر من النشاط الزلزالي المتزايد. 

ومنذ أواخر سبتمبر الجاري، سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكثر من 67 زلزالاً في المنطقة، تركزت في المقام الأول في منطقة فانتالي، وهي جزء من وادي الصدع الرئيسي في إثيوبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكان بعض المناطق البعيدة بالهزات الأرضية مثل  العاصمة أديس أبابا شعروا بها. 

زلازل في إثيوبيا

ووفقًا لجامعة سامارا، تسبب زلزال وقع في 6 أكتوبر 2024 في أضرار هيكلية للمنازل وشقوق أرضية واشتدت حدة النشاط الزلزالي في أواخر ديسمبر، وبلغ ذروته بزلزال بقوة 5.0 درجة بالقرب من أواش فنتالي في 29 ديسمبر، وهو أحد الهزات السبع التي تم تسجيلها في ذلك اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي شقوقًا في الأرض وطرقًا أسفلتية تالفة بسبب الزلازل. 

وقال سكان المناطق المتضررة لصحيفة أديس ستاندارد إن أكثر من 30 منزلاً انهار في منطقة عفار مع تزايد وتيرة الزلازل وشدتها. 

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