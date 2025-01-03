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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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5 أعراض تكشف إصابتك بسرطان عنق الرحم .. الصحة توضح

عنق الرحم
عنق الرحم
عبدالصمد ماهر
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 في إطار منشوراتها الدورية، كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن مجموعة من المعلومات الهامة حول سرطان عنق الرحم ، والأسباب التي تؤدي إلي الإصابة به وكذلك طرق الوقاية . 

5أعراض قد تكشف إصابتك بسرطان عنق الرحم

 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي  « فيس بوك » إن هناك ٥ أعراض قد تكشف إصابتك بسرطان عنق الرحم  وهي: 

  • نزيف غير معتاد بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث.
  • زيادة أو رائحة كريهة في الإفرازات المهبلية.
  • أعراض مثل الألم المستمر في الظهر أو الساقين أو الحوض.
  • فقدان الوزن والإجهاد وفقدان الشهية.
  • تورم في الساقين.

وشددت وزارة الصحة  والسكان علي ضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدورية والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية . 

خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ 8 ملايين و259 ألف مواطن بالمجان، منذ إطلاقها في يونيو 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابع، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .

ولفت «عبدالغفار» إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

مبادرات الصحة العامة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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