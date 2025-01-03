الضرائب تشرح خضوع نشاط صناعة المحتوى للضريبة.. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تقريرا لتوعية الممولين من أصحاب المهن الحرة وخصوصا من فئات الـ" فريلانسر" وتحديدا صناع المحتوي؛ لضرورة خضوعهم للمنظومة الضريبية .

وتحت عنوان " على فكرة" ضمن المنشورات التي تطلقها مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ علي موقعها الرسمي علي فيس بوك والتي تتضمن تذكير الممولين بخضوع نشاط صناعة المحتوي للنشاط الضريبي.

قال الضرائب إن صناعة المحتوى تخضع للضرائب استنادا لما تقوم به المصلحة من إخضاع أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط للإيرادات سواء داخل مصر أو في الخارج ما دام مركز الأعمال أو مزاولة النشاط من الدولة المصرية وبالتالي فهو يخضع للضريبة.

الإلتزام بالضريبة

وأكدت المصلحة أنه عند الخضوع للضريبة يجب الإلتزام بأحكام القوانين المنظمة لذلك بما في ذلك :

عملية التسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب.

تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.

إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأي تغييرات تطرأ على النشاط من بينها :

التوقف النهائي

التنازل

المغادرة من مصر

الوفاة لصاحب النشاط

تخارج شريك

بجانب أي التزامات أخري

وطلبت مصلحة الضرائب من الممولين في حالة طلب مزيد من الاستفسارات فإنه ينبغي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تلك الحملات تأتي وفقا لتوجيهات وزارة المالية وتكليفات القيادة السياسية لدعم الممولين والتيسير عليهم بما ينعكس علي جذب الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية .