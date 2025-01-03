في دولة الاحتلال.. "محمد" يتصدر أسماء المواليد الذكور في عام 2024

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن اسم محمد هو الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور في عام 2024.

اسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الاحتلال

وقالت هيئة السكان والهجرة، التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، إن «محمد» هو الاسم الأكثر شيوعًا بين مواليد عام 2024 في إسرائيل، وفقا لما نشر في موقع «الشرق»، و«i24» الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن اسم «محمد» هو الأكثر انتشارًا على الإطلاق بين المواليد الذكور في إسرائيل لعام 2024 بواقع 1740 مولودًا، تلاه اسم «يوسف» بـ1201، ثم «آدم» بـ1196 مولودًا، وحل في المرتبة الرابعة «ديفيد» (داوود) بـ1062 مولودًا، ثم أريئيل (1045)، و«لافي» (967)، و«عومر» (870).

أما بالنسبة للمواليد الإناث في إسرائيل لعام 2024، حل اسم أفيجيل في المركز الأول بواقع 1156 مولودة، ثم «مريم» بواقع 1015 مولودة، ثم «تامار» (841).

وجاء في المركز الرابع اسم «سارة» بـ752 مولودة، يليها اسم «ياعيل» برصيد 725 مولودة.

اسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الاحتلال الإسرائيلي

وتختلف الأرقام بعض الشيء عن تعداد الأسماء على مستوى إسرائيل، ما يشير إلى أن عدداً من أتباع الديانات الأخرى استخدموا نفس الأسماء أحياناً.



ويشار إلى أن الفلسطينيين الذي يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية عقب احتلال «تل أبيب» أراضيهم يعرفون بـ«فلسطينيي 48» أو «عرب 48»، حيث تم إعطاؤهم الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة.

ويطلق عليهم الإعلام الإسرائيلي لقب «عرب إسرائيل» أو «الوسط العربي» كما يسميهم أحيانا بـ«أبناء الأقليات»، ويمثلون نسبة 21% من سكان إسرائيل وفقا لإحصائيات عام 2023 ويتوزعون في مناطق النقب والمثلث وشمال الأراضي المحتلة.