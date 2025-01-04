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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار بني سويف ..المحافظ يهنيء البابا تواضروس ويثني على انجازات قومي المرأة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
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نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية:

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف ورجال الدولة بعيد الميلاد
بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا"تواضروس الثاني"بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد "يناير 2025"،أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة،وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار،داعياً الله أن  تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من:الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية،وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك،ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، بني سويف، الفيوم"، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،السيدة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، هنأهم  فيها بعيد الميلاد المجيد،متمنيا أن يعيد الله تلك المناسبة عليهم  وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة


أنشطة ومبادرات لفرع المجلس القومي للمرأة خلال 2024

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على  الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة ، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة ، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

 الكشف وتوفير العلاج لـ1000 حالة وتقديم 3200 خدمة طبية مجانية

قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

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