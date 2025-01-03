كارثة كاملة وشاملة.. ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا

هاجم الرئيسُ الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيسَ الحالي المنتهية ولايته جو بايدن، واصفا إياه بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فهو كارثة كاملة وشاملة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وواصل ترامب، أنّ سياسة الحدود المفتوحة لبايدن جعلت الإرهاب والعنف في الولايات المتحدة أمرا يصعب تخيله أو تصديقه.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس حيث تشهد الولايات المتحدة تحديات داخلية وخارجية كبيرة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل كبير على مستوى حياة المواطنين الأمريكيين.

ودأب ترامب على الهجوم على بايدن وسط استمرار الصراع السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو جزء من التصعيد الذي شهده المشهد السياسي الأمريكي في السنوات الأخيرة، منذ تولي بايدن منصب الرئاسة في يناير 2021، وجه له ترامب انتقادات متكررة حول مجموعة من القضايا.