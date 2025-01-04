أول تعليق من خالد الغندورعلى هزيمة الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: أول هزيمة للأهلي بعد ٢٧ مباراة بلا هزيمة في دوري أبطال افريقيا و أول فوز لشباب بلوزداد في تاريخه علي الأهلي.

استطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.



ترتيب مجموعة الأهلى في دورى ابطال أفريقيا

- الأهلي برصيد 7 نقاط

- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة



موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.