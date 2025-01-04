الداخلية توجه وحدات مرور وجوازات لجامعات القاهرة وعين شمس وأكتوبرو بدر

قررت وزارة الداخلية تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لتقديم الخدمات لطلاب الجامعات بنطاق جامعات (عين شمس الأحد 5/1 – 6 أكتوبر الإثنين 6/1 – بدر الأربعاء 8/1).



وكانت تم توجيه الوحدات المتنقلة لجامعة القاهرة يوم 30-12.

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.