بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يتفوق على رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

حقق نيس الذي يضم في صفوفه المصري محمد عبد المنعم فوزًا صعبًا على ضيفه رين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح إيفان جويساند التسجيل لنيس مبكرًا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك أرنود كاليموندو التعادل لرين في الدقيقة 27.

وعاد نيس للتقدم سريعًا عن طريق سفيان ديوب في الدقيقة 34، ليعزز جايتان لابورد تفوق أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 45+5، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص أدرين تروفيرت الفارق لصالح رين بهدف في الدقيقة 49، لكن محاولات الضيوف لإدراك التعادل باءت بالفشل.

وعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس، للمشاركة بشكل أساسي بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب إصابة في ربلة الساق، كما عانى من قلة المشاركة هذا الموسم، حيث لعب 9 مباريات فقط مع فريقه.

بهذا الانتصار، رفع نيس رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب ترتيب الدوري الفرنسي، محققًا فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 خسائر و6 تعادلات.

أما رين، فتجمد رصيده عند 17 نقطة، في المركز الثاني عشر، بعد تلقيه الخسارة التاسعة هذا الموسم، مقابل 5 انتصارات وتعادلين.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.