مدرب بيراميدز يقدم الوصفة السحرية لـ كولر لمواصلة الانتصارات فى الأهلي

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات محمود فتح الله، نجم الزمالك ومدرب عام فريق بيراميدز السابق،بعد خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد.

وقال محمود فتح الله: الأهلي كده كده هايكسب بطولات ومفيش عليه خوف في المجموعات وهيتأهل اول مجموعته.. لكن كولر محتاج يحط بصمته ويتعامل أفضل مع اللعيبة.

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.