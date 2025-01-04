عمرو الدرديري: مباراة سموحة فرصة لإعادة الأهلي لـ المسار الصحيح

وجه الإعلامي عمرو الدرديري رسالة غاضبة لحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي عقب خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الدرديري عبرفيسبوك:الشناوي يتسبب في خسارة جديدة للأهلي امام بلوزداد لينهي سلسلة اللاهزيمة في دوري الابطال ، الجماهير تطالب بفرصة كاملة لشوبير الابن .

وتابع الدردير :انقلاب في الماركاتوا الشتوي ، والخطيب ولجنة التخطيط يبحثان عن اسباب فقدان الشغف عند اللاعبين ومستر كولر في دوري الأبطال الافريقي ، هل تكون مباراة سموحة في الدوري الثلاثاء فرصة لاعادة المسار الشياطين الحمر في الدوري ؟!

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.