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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

نانسي عجرم في حفل الرياض: أنا بجنن اسألوا فادي جوزي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
أسماء عبد الحفيظ
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أشعلت النجمة نانسي عجرم الأجواء في حفلها الغنائي الذي أقيم مساء الجمعة على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث كان التفاعل بينها وبين جمهورها لا يُنسى.

 وفي لحظة فكاهية خلال الحفل، ردت نانسي على بعض التعليقات التي سمعتها من جمهورها قائلة: "أنا بجنن؟ يعني بجنن ولا بجنن؟! لأنه أنا كمان بجنن، تسألوا فادي جوزي، هو بيقولكن أنا بجنن!"، مما أثار ضحك الحضور وأضفى جواً من المرح على الحفل.

تفاعل نانسي عجرم مع جمهورها في الرياض

نانسي عجرم 

في هذا الحفل، لم تقتصر نانسي على الأداء الغنائي فحسب، بل امتزجت الأغاني مع لحظات مرحة وتفاعل مميز مع الجمهور، حيث أضافت طابعاً خاصاً للحفل من خلال مزاحها العفوي والمحبب. كما وجّهت رسالة محبة لجمهورها قائلة: "مساء الخير، مساء الحب، ومساء رأس السنة، وبعد شوية نقول صباح الخير"، ليبادلها الحضور التحية والحماس.

نانسي عجرم 

إطلالة نانسي في حفل رأس السنة بدبي

نانسي عجرم 

قبل أيام، كانت نانسي قد أحيت حفلاً مميزاً في دبي بمناسبة العد التنازلي للعام الجديد 2025. الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى شهد أجواء رائعة وتفاعلاً حماسياً من جمهورها، حيث أضافت نانسي إلى الأجواء سحراً خاصاً بكلماتها الطيبة وحضورها المبهر. وقدمت في هذا الحفل مجموعة من أبرز أغانيها مثل "تيجي ننبسط" و"بدنا نولع الجو"، مما جعل الحفل إحدى أبرز فعاليات ليلة رأس السنة.

إطلالات نانسي في حفل عرض أزياء إيلي صعب بالرياض

وكانت نانسي قد تألقت في نوفمبر الماضي بحفل غنائي مميز في الرياض، حيث قدمت فقرة غنائية ضمن احتفالية عرض أزياء المصمم العالمي إيلي صعب. وعلى السجادة الحمراء، ظهرت نانسي بفستان أخضر زمردي أنيق ومكشوف الكتفين، تزينت بمجوهرات من البلاتين والماس والزمرد، بينما كان مكياجها يعتمد على الظلال البرونزية والألوان الدخانية.

أما في المسرح، فقد اختارت نانسي فستاناً يجمع بين اللون الفضي ودرجات الأزرق، بذيل طويل وبدون أكمام، ما أبرز قوامها بشكل رائع وسط الأضواء.

عودة نانسي إلى مصر بعد غياب طويل

مؤخراً، عادت نانسي عجرم لإحياء أول حفل غنائي لها في مصر بعد غياب دام 10 أشهر، حيث شارك في الحفل المطرب رضا البحراوي. بدأت نانسي فقرتها الغنائية في الساعة 11 مساءً، واستمرت لمدة ساعة ونصف، حيث غنت العديد من أغانيها الشهيرة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وافتتحت الحفل بأغنية "وحشتوني" التي لاقت إعجاباً واسعاً.

نانسي عجرم نانسي النجمة نانسي عجرم إطلالة نانسي في حفل رأس السنة بدبي لم تقتصر نانسي على الأداء الغنائي بجنن فادي تسألوا فادي جوزي أنا بجنن

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