فستان مجسم.. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة مميزة ولافتة.

وأطلت ميرهان حسين، مرتدية فستانا طويلا ومجسما باللون الفضي اللامع، وجاء الفستان بتصميم مميز ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرهان حسين في المكياج على اللون الأسود للعينين ليكشف جمالها، واختارت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح ليبرز أنوثتها.

كما اختارت ميرهان حسين أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

وإليكم صور ميرهان حسين