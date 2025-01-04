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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أمسية شعرية متميزة في خامس أيام معرض الكتاب الأول بالقناطر الخيرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري
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تستمر فعاليات معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب في قصر ثقافة القناطر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار المعارف.

ولليوم الخامس على التوالي، أقيمت أمسية شعرية اليوم، أدارها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران والشاعر جواد البابلي، وبحضور الفنان ياسر فريد مدير عام فرع ثقافة القليوبية، وبمشاركة نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية برئاسة الشاعر محمد هباش، ومجموعة من أدباء بيت ثقافة الخانكة.

استهلت الأمسية بقصيدة "الشمس دقيقة فى العمر" للشاعر سمير البحيري، ثم قصيدتي "ارحم نفسك" و"فكر عيش إزاي" للشاعر أحمد يوسف أبو النجا، وقصيدة "الصوت العربي" للشاعر محمد علي كامل، أعقبتها قصيدة "سقف بيتنا" للشاعر محمد عبيد، وقصيدة "ملك سليمان" للشاعرة ولاء البركاوى.

كما ألقت الشاعرة ناهد محمد عبد المطلب، قصيدة "صرخة وطن"، وقصيدتي "آخر شعاع فى السما" و"عزاء واجب" للشاعر نجم خضر، ثم قصيدة "تاج القصائد" للشاعرة نجلاء عزت، وقصيدة "طابع الحسن" للشاعرة رباب الجويرية، وقصيدة "عندما عم الظلام" للشاعر إيهاب الجندى، وقصيدة "رفسة حمار" للشاعر خالد محمد، وقصيدة "بره الأقواس" للشاعرين محمد صبحى وياسمين ثابت.

وعلى هامش الأمسية، نظمت فقرة اكتشاف المواهب تم خلالها الاستماع إلى عدد من المواهب في مجال إلقاء الشعر وهم: أشرف مصطفى ويوسف محمد.

كما تخلل فعاليات الأمسية فقرة فنية للمطرب حسين الحلواني وأغنية "يا مسافر وحدك"، والاشتراك مع المطربة نجوى الشافعى وأغنية “أنساك لأم كلثوم”.

يذكر أن معرض الكتاب الأول بالقناطر الخيرية، والذي يأتي بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لميس الشرنوبي، مستمر حتى يوم 7 يناير الجاري.

محافظة القليوبية القليوبية بنها

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