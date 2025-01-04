رئيس الوزراء العراقي: حريصون على ألا تكون العراق ساحة للحرب

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا؛ حيث أكد رئيس الوزراء العراقي: على أنه حريص على ألا تكون العراق ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، منوها بأن أهل غزة يتعرضون إلى إبادة مستمرة وسط صمت دولي كبير.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، باستشهاد 11 مواطنا فلسطينا، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرين.

وأضاف وكالة وفا أن عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.

وفي السياق نفسه، أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن غارة للاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة رفح أسفرت عن استشهاد مواطنين فلسطينيين.