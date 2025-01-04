بمعالج متطور وكاميرا ممتازة.. فيفو تكشف مواصفات هاتف iQOO الجديد

أعلنت شركة فيفو الصينية، عن مواصفات هاتفها الجديد iQOO Z9 Turbo Endurance Edition، الذي صممته ليكون واحدا من أفضل هواتف أندرويد لعام 2025.

مواصفات ومميزات iQOO Z9 Turbo Endurance Edition

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف فيفو الجديد iQOO Z9 Turbo Endurance Edition ، مع شاشة مسطحة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، توفر دقة 1.5K وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، تحتوي الشاشة على مستشعر بصمة بصري مدمج أسفلها.

تحت الغطاء، يعمل هاتف iQOO Z9 Turbo Endurance Edition بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8s Gen 3، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0.

ويحزم هاتف iQOO Z9 Turbo Endurance Edition، بطارية ضخمة بسعة 6400 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

مواصفات ومميزات iQOO Z9 Turbo Endurance Edition

ويعمل الجهاز بواجهة فيفو الجديدة OriginOS 5، المستندة على نظام التشغيل Android 15.

وبالنسبة لصور السيلفي، يتميز إصدار Endurance بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وفي الخلف، يحتوي الهاتف على كاميرا إساسية مزودة بمستشعر Sony LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، مع دعما لتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبا لعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مزودا بميزات أخرى، مثل مكبرات الصوت المزدوجة، ودعما لتقنية الاتصال قريب المدي NFC، ومحرك خطي على المحور السيني، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، وهيكل حاصل على تصنيف IP64، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد لتعزيز دقة الموقع.

سعر iQOO Z9 Turbo Endurance Edition



يتوافر هاتف فيفو iQOO Z9 Turbo Endurance Edition، بثلاثة ألوان هي: الأسود والأبيض والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 260 دولار (أي ما يعادل 13.190 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويبلغ سعر الإصدار بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت حوالي 290 دولار (أي ما يعادل 14.700 جنيها مصريا).